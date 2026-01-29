Sorical avvisa che domani, venerdì 30 gennaio 2026, potrebbero registrarsi riduzioni nella fornitura idropotabile in città. Il disservizio, di natura temporanea, è legato a interventi programmati da Enel Distribuzione in località Licastro, nel territorio comunale di San Donato di Ninea.

L’azienda elettrica dovrà procedere alla disalimentazione dell’impianto di sollevamento Nascejume, previsto nella fascia oraria compresa tra le 12.00 e le 17.00. Durante questo intervallo, la portata idrica verso la rete comunale potrebbe diminuire, con possibili cali di pressione o discontinuità nell’erogazione.

Sorical precisa che la regolarizzazione del servizio avverrà non appena l’alimentazione elettrica sarà ripristinata e l’impianto tornerà pienamente operativo. Gli utenti sono invitati a utilizzare l’acqua con particolare attenzione nelle ore interessate e a segnalare eventuali criticità ai canali dedicati.

Si tratta di un intervento di manutenzione programmata, finalizzato a garantire il corretto funzionamento della linea elettrica che alimenta uno snodo fondamentale per il sistema idrico dell’area.