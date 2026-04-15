All’interno del BBook Festival, in programma alla Città dei Ragazzi del Cosenza dal 19 al 22 aprile, l’Associazione La Forma promuove un workshop formativo dedicato alla gestione delle emozioni. L’appuntamento è fissato per martedì 21 aprile, dalle 16:30 alle 18:30, al Cubo Azzurro. Il titolo – “La gestione delle emozioni - Prendiamoci cura del nostro sé” – sintetizza l’impostazione del percorso, inserito nel progetto PRO.S.S.I.M. – Nuove frontiere per l’educazione a Cosenza.

L’incontro è rivolto a un pubblico ampio: ragazzi, genitori, docenti, pedagogisti, psicologi ed educatori. Al centro, una domanda concreta: come accompagnare bambini e adolescenti nella comprensione e gestione delle proprie emozioni.

Interverranno Veronica Buffone, assessore al Welfare del Comune di Cosenza, e Margherita Fortebraccio, consulente educativa. A moderare sarà la pedagogista Geschelinda Schifini.

Il workshop propone un approccio esperienziale, alternando momenti teorici ad attività pratiche. Il punto di partenza è chiaro: la consapevolezza emotiva degli adulti rappresenta una condizione essenziale per sostenere quella dei più giovani.

Tra i temi affrontati, il ruolo dell’adulto nei momenti emotivamente significativi, l’educazione emotiva intesa come accompagnamento e non come controllo, e la necessità di una presenza stabile, autentica e regolativa nella relazione educativa. L’obiettivo è costruire strumenti e linguaggi condivisi che permettano di leggere e gestire le emozioni, promuovendo un modello educativo fondato su ascolto, consapevolezza e relazione.