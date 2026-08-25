Rubinetti a secco e disagi soprattutto a Donnici Inferiore, Colli e Verzano. I due consiglieri chiedono verifiche urgenti sull’Acquedotto dello Zumpo: «Servono interventi capaci di risolvere il problema alla radice»

La carenza d’acqua continua a creare disagi nella frazione di Donnici, con le maggiori criticità segnalate nelle zone di Donnici Inferiore, Colli e Verzano. Una situazione che, con le temperature elevate di questi giorni, sta diventando particolarmente pesante per le famiglie residenti. A chiedere un intervento immediato dell’Amministrazione comunale sono i consiglieri Francesco Spadafora e Alfredo Dodaro, che sollecitano verifiche sulla rete e una soluzione stabile al problema. «Privare, anche solo parzialmente, intere famiglie di un bene essenziale come l’acqua significa creare condizioni di disagio che non possono essere ulteriormente protratte», sottolineano.

Sotto osservazione l’Acquedotto dello Zumpo

Secondo quanto segnalato dai consiglieri, le criticità riguarderebbero la linea dell’Acquedotto dello Zumpo, infrastruttura di proprietà comunale. Proprio per questo Spadafora e Dodaro chiedono che vengano individuate rapidamente le cause delle difficoltà nell’erogazione e verificato lo stato della rete. I due consiglieri riferiscono di avere già interessato sia i rappresentanti dell’Amministrazione sia gli uffici competenti.

«Non intendiamo alimentare polemiche, perché in momenti come questi ai cittadini interessano soprattutto le soluzioni – spiegano –. Ma proprio per questo riteniamo necessario che la problematica venga affrontata con carattere di assoluta priorità».

La richiesta è di procedere con accertamenti immediati sulla linea dello Zumpo e con gli interventi necessari non soltanto a ripristinare l'erogazione, ma a evitare il ripetersi del problema.

«Non basta intervenire sull’emergenza»

Il nodo sollevato dai consiglieri riguarda infatti la natura ricorrente dei disservizi. «Donnici non può essere costretta a convivere periodicamente con criticità di questo genere. Comprendiamo che possano verificarsi inconvenienti tecnici, ma quando un disservizio incide su un bene primario occorrono tempi rapidi, risposte chiare e, soprattutto, interventi capaci di risolvere il problema alla radice».

Da qui l’appello conclusivo rivolto al Comune: «Le famiglie hanno sopportato già abbastanza disagi. Ora è necessario fare tutto il possibile affinché l’acqua torni a essere erogata con regolarità. I cittadini di Donnici meritano una risposta concreta e non possono più aspettare».