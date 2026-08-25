Crescita economica e giustizia sociale, lavoro, welfare e nuove disuguaglianze. Sono i temi al centro del nuovo appuntamento di POL.I.S. – Politica, Istituzioni, Società, il ciclo di seminari promosso dal GPM – Gruppo Politico Morfeo, che sabato 5 settembre porterà a Montalto Uffugo l’europarlamentare Pasquale Tridico.

L’incontro si terrà alle 11 all’Hotel Le Ceramiche, a Taverna di Montalto Uffugo, e sarà aperto alla cittadinanza.

Il confronto parte dalle trasformazioni che stanno attraversando il mercato del lavoro e i sistemi di protezione sociale: dall’aumento delle disuguaglianze alla transizione digitale, fino alla necessità di individuare nuovi strumenti capaci di coniugare sviluppo economico e tutela dei diritti. Questioni che assumono un peso particolare nel Mezzogiorno e in Calabria, dove occupazione, qualità dei servizi pubblici, welfare e prospettive di crescita incidono direttamente sulla tenuta delle comunità.

«Con POL.I.S. – afferma il presidente del Gruppo Politico Morfeo, Giuseppe Lanzillotta – vogliamo continuare a costruire occasioni nelle quali la politica torni ad essere anche studio, confronto e partecipazione. Crediamo che una comunità democratica abbia bisogno di discutere dei grandi temi del nostro tempo con competenza e spirito critico».

Al centro dell’appuntamento con Tridico ci sarà quindi una domanda che supera la stretta attualità politica: come può uno Stato democratico conciliare crescita e giustizia sociale? E ancora, quale modello di welfare è necessario di fronte a un mercato del lavoro profondamente cambiato e quale ruolo possono svolgere le istituzioni nazionali ed europee nella costruzione di uno sviluppo capace di produrre non soltanto ricchezza, ma anche opportunità e diritti?

L’obiettivo di POL.I.S. è affrontare questi interrogativi mettendo in relazione le grandi trasformazioni economiche con le loro conseguenze concrete sulla vita dei cittadini: salari, pensioni, occupazione, servizi e possibilità di accesso effettivo ai diritti.

L’appuntamento con Pasquale Tridico è fissato per sabato 5 settembre alle ore 11 all’Hotel Le Ceramiche di Taverna di Montalto Uffigo. L'incontro è aperto al pubblico.