Conclusi i lavori di ammodernamento dei parchi gioco comunali di Rende. Gli interventi hanno interessato sette aree della città, dove sono stati installati o sostituiti giochi e attrezzature ludiche destinate in particolare ai bambini da zero a sei anni.

Il progetto era stato disposto lo scorso 6 maggio dalla Giunta comunale guidata dal sindaco Sandro Principe, con la deliberazione numero 125, e ha comportato un investimento complessivo di 54.106,04 euro. Di questi, 44.349,21 euro sono destinati alle forniture, compresi gli oneri per la sicurezza, mentre 9.756,83 euro riguardano l'Iva.

Sette aree interessate dagli interventi

I lavori hanno riguardato Piazza Italia, nel Villaggio Europa, dove sono stati sostituiti i giochi ormai obsoleti, Piazza Garibaldi nel centro storico, Viale dei Giardini, via Belgrado, via Bari e Piazza Unità d’Italia, in via Fratelli Bandiera.

L'intervento ha coinvolto anche l'area esterna dell’asilo nido “Peter Pan”, con nuove attrezzature dedicate ai bambini più piccoli.

Il completamento del programma restituisce così alla fruizione delle famiglie una serie di spazi distribuiti in differenti quartieri della città, intervenendo sia sulle attrezzature non più adeguate sia sulla disponibilità di nuove strutture ludiche.

«Attenzione all’infanzia e alle famiglie»

L'Amministrazione comunale sottolinea come l'operazione sia stata realizzata attraverso la collaborazione tra i settori Welfare e Lavori pubblici, con l'obiettivo di rendere gli spazi dedicati all'infanzia maggiormente fruibili e adeguati alle esigenze dei bambini.

Un investimento che Palazzo di Città inserisce nella propria politica di attenzione all’infanzia e alle famiglie e che, con la conclusione dei lavori, consente ora di restituire alla città sette aree gioco rinnovate.