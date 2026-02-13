A causa delle criticità determinatesi in città per il maltempo e che stanno impegnando direttamente il Sindaco Franz Caruso nel monitorare l’evolversi della situazione insieme alla Protezione civile comunale, il primo cittadino comunica che il previsto incontro di questa mattina a Palazzo dei Bruzi sul futuro del Cosenza calcio, con la partecipazione dei rappresentanti del tifo organizzato e della stampa, è rinviato a data da destinarsi.