Giovedì 27 Novembre alle ore 10 presso la Camera del Lavoro di Cosenza sarà presentata la campagna promossa da Cgil, Arci, Anpi e Associazione di Amicizia Italia – Cuba. E Nexus Emilia-Romagna a sostegno del sistema elettro – energetico cubano.

“Energia per la vita”, questo il titolo della campagna mira all'acquisto di prodotti, attrezzature e altri supporti tecnici per il funzionamento dei pannelli solari per sostenere il popolo cubano, vittima da oltre 60 anni di un cinico e ingiustificato assedio a causa del blocco statunitense

Una crudeltà condannata dalla stragrande maggioranza dei paesi del mondo nelle oltre 30 risoluzioni dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, che purtroppo non hanno finora sortito alcun effetto concreto. In questo momento, l’isola soffre di una vera e propria persecuzione e, ogni giorno che passa, la sua storica resistenza viene messa a dura prova da nuove e illegali misure coercitive, con il palese intento di asfissiare un intero popolo.

I dettagli dell’iniziativa verranno illustrati nell’ambito della conferenza stampa a cui parteciperanno Massimiliano Ianni, Segretario Generale Cgil Cosenza, Valentina Ricca per Anpi, Silvio Cilento per Arci, Pino Scarpelli per Associazione nazionale Amicizia Italia Cuba.