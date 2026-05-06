Il consigliere provinciale sottolinea il valore dell’evento dedicato al Santo Patrono della Calabria e ringrazia istituzioni, associazioni, commercianti e cittadini

Si chiudono con un messaggio di gratitudine, unità e valorizzazione del territorio i giorni di festa dedicati al Santo Patrono della Calabria; San Francesco di Paola. A tracciare un bilancio dell’evento è il consigliere provinciale Graziano Di Natale, che affida a una nota il proprio ringraziamento per una manifestazione capace di richiamare partecipazione, devozione e spirito di comunità.

Secondo Di Natale, la festa ha rappresentato ancora una volta un appuntamento importante non solo sul piano religioso, ma anche sul versante sociale e identitario. I giorni dedicati al Patrono hanno infatti unito tradizione e senso di appartenenza, offrendo al territorio un’occasione concreta di incontro e condivisione.

Nel suo intervento, il consigliere provinciale rivolge un ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dell’evento. Il riferimento va all’Amministrazione comunale, all’Ordine dei Minimi, alle Forze dell’Ordine, alle associazioni, ai commercianti e ai cittadini che, a vario titolo, hanno offerto il proprio impegno per accompagnare e sostenere le celebrazioni.

Il cuore politico e istituzionale del messaggio sta però nella sottolineatura del valore della collaborazione. «Al di là delle posizioni politiche – dichiara Di Natale – è fondamentale fare squadra e lavorare insieme affinché eventi come questo possano crescere ulteriormente in attrattività». Una frase che punta a spostare il baricentro del discorso dalla contrapposizione alla costruzione condivisa di momenti capaci di rafforzare il legame tra comunità e territorio.

Di Natale lega infatti il successo della festa anche a una visione più ampia della Calabria e delle sue potenzialità. «La nostra terra ha bisogno di messaggi positivi, di unità e di occasioni che valorizzino le nostre radici e le nostre eccellenze», aggiunge, rimarcando il significato culturale e simbolico di appuntamenti che riescono a tenere insieme fede, identità e promozione del territorio.

Nella parte finale della nota, il consigliere provinciale ribadisce la propria disponibilità a sostenere tutte le iniziative che contribuiscano alla promozione culturale e sociale della comunità. Un impegno che si inserisce nella convinzione che eventi come la festa del Santo Patrono possano rappresentare non soltanto una tradizione da custodire, ma anche una leva per rafforzare coesione, immagine e partecipazione.