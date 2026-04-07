Il grande evento dedicato alla prevenzione si svolgerà a Cosenza sabato 11 aprile, su iniziativa di Confapi Calabria e Komen Italia
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L’Associazione Fiumefreddo nel Cuore annuncia la propria partecipazione alla “Walk for the Cure”, la manifestazione solidale che per la prima volta si svolgerà a Cosenza sabato 11 aprile 2026, promossa da Confapi Calabria a sostegno dei progetti di prevenzione e sensibilizzazione della Komen Italia. L’evento si terrà in Piazza dei Bruzi, con ritrovo alle ore 9:30, cerimonia di apertura alle ore 10:00 alla presenza delle autorità civili e istituzionali e partenza della camminata prevista alle ore 10:30.
Madrina dell’evento sarà S.E. il Prefetto Rosa Maria Padovano, la cui presenza conferisce ulteriore prestigio e valore istituzionale all’iniziativa. Il percorso, di circa 6 km, attraverserà le principali vie cittadine, coinvolgendo cittadini, famiglie, scuole, associazioni e realtà locali in una giornata all’insegna della salute, della partecipazione e della solidarietà.
La “Walk for the Cure” rappresenta uno degli appuntamenti più significativi a livello nazionale nella promozione della prevenzione del tumore al seno e dei corretti stili di vita. Il suo approdo a Cosenza segna un momento importante per il territorio, che per la prima volta ospita un’iniziativa di tale rilevanza, capace di unire sport, sensibilizzazione e impegno sociale. Anche l’Associazione Fiumefreddo nel Cuore sarà presente con una propria delegazione, confermando il proprio impegno nella promozione di iniziative solidali e culturali.
«Siamo particolarmente orgogliosi di partecipare a un evento così importante – dichiara il Presidente dell’Associazione, dott. Paolo Pagnotta – soprattutto perché si tratta della prima edizione a Cosenza. È un segnale forte per tutto il territorio: la prevenzione e la solidarietà devono essere al centro della vita delle nostre comunità». L’Associazione desidera inoltre esprimere un sentito ringraziamento al Presidente di Confapi Calabria, Francesco Napoli, per il coinvolgimento e per aver promosso un’iniziativa di così alto valore sociale sul territorio.
La partecipazione alla manifestazione prevede una donazione minima di 10 euro, comprensiva della maglia ufficiale dell’evento, e l’intero ricavato sarà devoluto a Komen Italia per sostenere progetti di prevenzione, ricerca e supporto alle donne. Si invitano cittadini, famiglie e realtà del territorio a partecipare numerosi, per contribuire a diffondere una cultura della prevenzione e trasformare una semplice camminata in un gesto concreto di vicinanza e speranza. Fiumefreddo nel Cuore c’è. Insieme, per la prevenzione. Insieme, per la vita.