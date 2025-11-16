Il giovane ricercatore calabrese vince il Best Paper Award al MedGU 2025 con uno studio condotto tra CNR-ISAC e Università della Calabria

Il calabrese Francesco D’Amico ha conquistato il Best Paper Award nella sezione Biogeochemistry, Geobiology, Geoecology, Geoagronomy in occasione del 5th Annual Meeting of the Mediterranean Geosciences Union (MedGU), che si è svolto dal 10 al 12 novembre presso l’Università Nazionale di Atene e della Capodistria, in Grecia.

Il lavoro premiato, dal titolo “Methodology for the measurement of greenhouse gas emissions from geologic samples using Cavity Ring-Down Spectroscopy”, presenta i risultati di una serie di esperimenti condotti presso il CNR-ISAC di Lamezia Terme in collaborazione con il Dipartimento di Biologia, Ecologia e Scienze della Terra (DiBEST) dell’Università della Calabria.

Gli esperimenti, realizzati con strumentazioni d’avanguardia per lo studio dei gas serra, hanno permesso di mettere a punto un nuovo metodo sperimentale per quantificare e stimare le emissioni di anidride carbonica (CO2) da campioni di natura geologica. Il lavoro analizza anche gli effetti degli “stress termici”, ovvero aumenti controllati di temperatura che simulano le condizioni estreme dei mesi estivi in Calabria, in un contesto di cambiamenti climatici sempre più rapidi.

La premiazione si è svolta il 12 novembre durante la cerimonia conclusiva del congresso, nella sede principale dell’ateneo greco.