Il convoglio era da poco ripartito quando il macchinista si è trovato improvvisamente davanti una persona sui binari. L’impatto è stato inevitabile

Dramma questa mattina lungo la linea ferroviaria tirrenica. Una persona è stata investita dal treno ad alta velocità Frecciarossa Reggio Calabria–Venezia nel tratto tra Praia a Mare e Maratea. Secondo una prima ricostruzione, il convoglio era da poco ripartito dallo scalo quando il macchinista si è trovato improvvisamente davanti una persona sui binari. L’impatto è stato inevitabile.

La circolazione ferroviaria è stata immediatamente sospesa dalle 8.20 nel tratto compreso tra Maratea e Praia a Mare per consentire l’intervento dei soccorsi e dell’autorità giudiziaria. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, la Polizia ferroviaria e i sanitari del 118, ma per la persona investita non c’è stato nulla da fare. Le forze dell’ordine stanno ora lavorando per accertare l’identità della vittima e chiarire le cause dell’accaduto. Al momento non si esclude alcuna ipotesi.