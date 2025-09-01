Presidi del sindacato saranno organizzati il 6 settembre in tutti e cinque i capoluoghi di provincia calabresi, l’organizzazione sostiene anche le iniziative della Global Sumud Flotilla

Stop alla barbarie. E’ questo lo slogan scelto dalla Cgil per portare in piazza il proprio dissenso rispetto all’orrore che si sta consumando nella striscia di Gaza. A tal proposito, il 6 settembre presidi del sindacato saranno organizzati in tutti e cinque i capoluoghi di provincia calabresi.

A Cosenza, l’appuntamento è in piazza XI Settembre alle 17.30, mentre le altre manifestazioni si terranno a Catanzaro (piazza Prefettura alle 10.30), Vibo (corso Vittorio Emanuele alle 10.30), Crotone (piazzale Berlinguer - Lungomare alle 17) e Reggio Calabria (scalinata Teatro Cilea, Corso Garibaldi alle 18)

L’organizzazione sindacale “invita a partecipare lavoratori e lavoratrici, pensionati e pensionate, studenti e studentesse, il mondo associativo, artisti, intellettuali e giornalisti a unirsi – contro una delle più grandi violazioni del diritto umanitario e internazionale”.

La Cgil Calabria sostiene anche la Global Sumud Flotilla, iniziativa non violenta nata dal basso per rompere l'embargo e l'isolamento della popolazione palestinese. Il sindacato ribadisce le richieste avanzate dalla Confederazione sindacale internazionale: interrompere la consegna di armi, raggiungere un cessate il fuoco, garantire l'ingresso immediato e illimitato degli aiuti umanitari, rilasciare tutti gli ostaggi ei prigionieri politici, riconoscere lo Stato di Palestina, porre fine all'occupazione, interrompere il commercio con gli insediamenti illegali e rafforzare la democrazia per costruire una pace duratura.