Il professore associato subentra a Giusy Ambrogio: unanimità dei voti e programma orientato a qualità, coesione e sviluppo della comunità gestionale

Gianpaolo Iazzolino è il nuovo coordinatore del Corso di Studi in Ingegneria Gestionale dell’Università della Calabria. L’elezione si è svolta all’unanimità, un risultato netto che segna il passaggio di consegne dalla professoressa Giusy Ambrogio, alla guida del corso negli ultimi sei anni.

Nella sua prima dichiarazione da coordinatore, Iazzolino ha espresso gratitudine e ambizione: «Garantirò il massimo impegno al servizio del nostro grande corso di studi» – ha assicurato – «consapevole dell’egregio lavoro svolto negli anni da chi mi ha preceduto. Sono certo che, lavorando insieme, potremo ottenere risultati ancora più significativi per la crescita della nostra comunità di ingegneri gestionali».

Professore associato di Ingegneria Economico-Gestionale, Iazzolino è autore di oltre cento pubblicazioni scientifiche su performance aziendali, innovazione, processi di creazione di valore, sostenibilità ed ESG. Siede inoltre nella commissione tecnica che valuta gli spin-off dell’ateneo e, nella precedente governance, ha ricoperto il ruolo di delegato al diritto allo studio.

Il passaggio di testimone è stato accompagnato dalle parole della coordinatrice uscente. La professoressa Giusy Ambrogio ha salutato l’elezione definendola «un plebiscito di affermazione», precisando che si tratta di «un riconoscimento personale al collega e, allo stesso tempo, della prova di grande compattezza del Corso di Studi, che da sempre lavora in modo coeso per valorizzare la qualità della didattica».

Il Corso di Ingegneria Gestionale dell’Unical si conferma uno dei percorsi più dinamici e richiesti dell’ateneo: registra tassi di occupabilità elevati e un forte allineamento tra formazione e richieste del mondo del lavoro. Un risultato frutto del coinvolgimento congiunto di docenti, amministrativi e studenti, che compongono una comunità particolarmente coesa e attiva.