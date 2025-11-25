La nuova edizione del Giocattolo Sospeso è partita ufficialmente il 20 novembre, data simbolica legata alla Giornata Mondiale dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza. L’iniziativa benefica, ideata da Assogiocattoli, mira a raccogliere il maggior numero possibile di giochi da destinare ai bambini in difficoltà in vista del Natale. Un gesto semplice che, come dimostrato negli anni, sa trasformarsi in un'enorme catena di solidarietà.

Città del sole aderisce per il secondo anno consecutivo, forte dell’esperienza dello scorso anno, quando più di 1.500 giochi furono raccolti nei suoi store. Il risultato aveva mostrato quanto il gioco possa diventare un mezzo capace di unire generazioni diverse e offrire un aiuto concreto nei momenti più delicati.

Quest’anno l’iniziativa cresce ancora: sono oltre 50 i punti vendita Città del sole che partecipano, distribuiti su tutto il territorio nazionale, compreso il negozio di Cosenza. Una rete ampia che rende più facile raggiungere bambini e famiglie che vivono situazioni di difficoltà, regalando un sorriso durante le festività.

Il progetto si ispira alla tradizione del “caffè sospeso”: chiunque può acquistare un giocattolo e lasciarlo in negozio affinché venga donato a chi ne ha bisogno. A occuparsi della distribuzione saranno enti e associazioni attivi sul territorio, capaci di intercettare le situazioni più fragili e portare un messaggio di vicinanza.

Città del sole, da sempre attenta al valore educativo del gioco, conferma la sua vocazione sociale trasformando i propri negozi in punti di raccolta. L’obiettivo è duplice: promuovere la cultura della solidarietà e ricordare che il gioco è uno strumento di crescita, inclusione e speranza.

In un periodo dell’anno già ricco di emozioni, il Giocattolo Sospeso diventa così un’occasione concreta per far felici tanti bambini, restituendo alla comunità un gesto di cura condivisa che si rinnova di anno in anno.