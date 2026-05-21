La vera rivelazione è rappresentata dalla lista Prospettiva che ha conquistato un seggio nel Consiglio d’Amministrazione e uno nel Senato Accademico

C’è ancora attesa nei corridoi dell’Università della Calabria, dove proseguono gli spogli relativi agli organi maggiori e minori delle elezioni studentesche svoltesi il 19 e 20 maggio. Ma, nonostante il conteggio non sia ancora del tutto concluso, il quadro politico emerso appare già piuttosto chiaro: le urne hanno segnato una forte affermazione delle liste Nova e Prospettiva, mentre Athena Ref sembra uscire fortemente ridimensionata da questa tornata elettorale.

Le votazioni hanno animato il campus per giorni, tra incontri, campagne elettorali, dibattiti e un’intensa partecipazione da parte della comunità studentesca. Un clima di grande mobilitazione che testimonia quanto il tema della rappresentanza continui ad avere un peso significativo all’interno dell’ateneo calabrese. A emergere con maggiore forza è stata soprattutto Nova, che conquista un risultato di assoluto rilievo: tre seggi al Senato Accademico e un rappresentante nel Consiglio di Amministrazione.

Un’affermazione netta, che conferma il radicamento dell’associazione all’interno dell’università e la capacità di intercettare il consenso di una larga parte degli studenti. Nel Consiglio di Amministrazione entra Nicola Ciconte, eletto per la lista Nova, mentre al Senato Accademico la lista porta a casa tre nomi: Alessandro Mamone, Ferdinando Fazio e Michele Di Puppo. Un risultato che rafforza sensibilmente il peso politico della lista nei principali organi decisionali dell’ateneo.

Prospettiva: la vera rivelazione

Ma la vera sorpresa di queste elezioni sembra essere Prospettiva. La nuova lista, alla sua prima importante prova elettorale, ottiene infatti un risultato che molti osservatori definiscono storico. Conquista un seggio nel Consiglio di Amministrazione e uno nel Senato Accademico, riuscendo a imporsi come nuova realtà capace di rompere gli equilibri tradizionali della rappresentanza universitaria.

A rappresentare Prospettiva nel CDA sarà Enrico Lia, risultato vincitore nella competizione per il Consiglio di Amministrazione. Nel Senato Accademico, invece, entra Teresa Scerbo, volto che diventa simbolo dell’affermazione della nuova lista all’interno dell’Unical. Se da un lato Nova consolida la propria leadership, dall’altro Prospettiva dimostra come nel panorama universitario esista una crescente richiesta di rinnovamento e nuove forme di partecipazione.

Proprio per questo motivo, il risultato ottenuto dalla lista assume un valore politico che va oltre i numeri: rappresenta l’ingresso di una nuova voce nei luoghi decisionali più importanti dell’ateneo. Di segno opposto, invece, il bilancio di Athena Ref. Secondo quanto emerge dai primi risultati, la lista avrebbe subito una pesante battuta d’arresto, perdendo terreno rispetto alle aspettative e lasciando spazio all’avanzata delle altre realtà associative. Un esito che inevitabilmente apre interrogativi sul futuro politico della lista e sulle strategie che verranno adottate nei prossimi mesi.

Nel frattempo, all’Università della Calabria continua il lavoro degli scrutinatori. Restano infatti ancora da definire alcuni risultati relativi agli organi minori, e nelle prossime ore potrebbero emergere ulteriori conferme o sorprese. L’impressione, però, è che questa tornata elettorale abbia già segnato un passaggio importante nella vita politica dell’ateneo: da una parte la conferma di una forza consolidata come Nova, dall’altra l’irruzione di Prospettiva come nuova protagonista della rappresentanza studentesca. Un voto che racconta non solo numeri e seggi, ma anche il desiderio degli studenti di incidere sempre di più sulle dinamiche universitarie e sul futuro dell’Unical.