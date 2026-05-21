La Festa della Repubblica a Rende si celebra pedalando. Il 2 giugno, in occasione dell’ottantesimo anniversario della Repubblica italiana, Comune e Università della Calabria promuovono “Pedaliamo per la Repubblica”, una manifestazione in bicicletta dal forte valore simbolico e civico.

L’iniziativa unirà sport, partecipazione e mobilità sostenibile, coinvolgendo studenti dell’Unical, cittadini di Rende, famiglie e associazioni del territorio in un percorso pensato per collegare idealmente l’Università e la città.

Pedaliamo per la Repubblica, il percorso dall’Unical al Comune

La partenza è prevista alle 9.30 dalle pensiline di via Pietro Bucci, all’Università della Calabria. Il gruppo raggiungerà poi piazza Santo Sergio, dove è prevista una sosta alle 10.30, prima dell’arrivo davanti alla Casa Comunale fissato per le 11.30.

Il percorso non sarà soltanto una pedalata celebrativa, ma anche un modo per ribadire il legame tra due poli centrali della comunità rendese: da una parte l’Unical, luogo di formazione, ricerca e presenza studentesca; dall’altra l’Amministrazione comunale, riferimento istituzionale della città.

Mobilità sostenibile e nuove abitudini urbane

“Pedaliamo per la Repubblica” nasce anche con l’obiettivo di proporre una riflessione concreta sugli spostamenti quotidiani. La bicicletta diventa il simbolo di una mobilità alternativa all’auto, più leggera, più sostenibile e più vicina alle esigenze di una città che guarda al futuro.

L’iniziativa invita a scoprire nuovi percorsi urbani e a immaginare collegamenti diversi tra quartieri, servizi, luoghi pubblici e spazi universitari. Una scelta che unisce il gesto sportivo alla dimensione civica, trasformando la pedalata in un messaggio collettivo.

Studenti, cittadini e associazioni insieme

Alla manifestazione parteciperanno gli studenti dell’Unical e numerosi cittadini di Rende, insieme alle loro famiglie. Città e Università non saranno quindi soltanto i due estremi del percorso, ma i protagonisti di una giornata pensata per costruire partecipazione e senso di comunità.

All’evento, organizzato da Comune di Rende e Università della Calabria, aderiscono diverse realtà associative: Ciclistica Kaleon, Anzianotti, Gigabike, ASD Abracalabria, Hdemia del Ciclismo, Dream Team 53x12, DRS Cycling, Entropia APS, il progetto EcoCampus e il Cruc, Centro ricreativo dell’Università della Calabria.