Sabato 19 aprile, il porto di Cetraro si prepara a diventare il baricentro di un incontro senza precedenti tra storia, identità e solidarietà internazionale. In occasione dell’attracco della Flottilla per Gaza, associazioni ed enti locali promuovono un convegno e un sit-in di accoglienza per gli equipaggi impegnati nella missione umanitaria per la fine del massacro in Palestina.

L’evento si annuncia come un momento di riflessione collettiva, in cui il linguaggio dell’arte – tra letture, convegni, discussioni, mostre e performance – si fa voce per invocare pace e diritti umani.

Accoglienza alla Flottilla e convegno al porto di Cetraro

Un passaggio simbolico della giornata sarà segnato da un «miracolo linguistico e culturale». Grazie al ruolo geografico di Guardia Piemontese, storica enclave occitana in Calabria, le comunità delle Valli Occitane del Piemonte parteciperanno all’accoglienza, in sinergia con i firmatari della petizione “Occitani e non contro il Genocidio di Gaza”.

Il compito di suggellare il legame sarà affidato a Domenico Iacovo, custode e divulgatore della cultura calabro-occitana, che leggerà in bilingue il testo della petizione depositata a fine 2025 e condivisa da gran parte della popolazione occitana d’Italia.

Occitania, identità e solidarietà nel Mediterraneo

Il momento culminante sarà la consegna della Bandiera Occitana, raffigurante il Vessillo di Tolosa, agli equipaggi della Flottilla: «Consegniamo il nostro vessillo affinché, seppur simbolicamente, anche l’Occitania raggiunga i lidi palestinesi. Quello occitano è un popolo che ha conosciuto sulla propria pelle persecuzione e oppressione e si schiera oggi a fianco di chi soffre, portando un messaggio di fratellanza che supera ogni barriera geografica».

L’iniziativa testimonia come l’identità possa trasformare una piccola realtà in una voce universale. In questo scenario mediterraneo, Guardia Pie montese compie una metamorfosi simbolica: da «figlia lontana», storicamente separata per sfuggire alle persecuzioni, si riscopre oggi ambasciatrice dell’Occitania nel cuore del Mediterraneo.

Nel gesto di partecipazione all’accoglienza alla Flottilla, la comunità si propone come rappresentante degli occitani di Italia, Francia e Spagna che si oppongono al conflitto e al massacro in Gaza.

L’unione e il legame con le proprie radici trasformano così una comunità di frontiera in un simbolo di solidarietà internazionale.