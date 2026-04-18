Si è svolto ieri sera, nel Salone di Rappresentanza di Palazzo dei Bruzi, un proficuo incontro tra il Coordinamento dei Comitati di Quartiere ed il sindaco Franz Caruso, alla presenza degli assessori Gianluca Orrico e Sarino Branda. Ad aprire i lavori è stato Giannino Dodaro, presidente del Comitato Spirito Santo, che ha annunciato la presentazione di un documento programmatico condiviso. Il “Manifesto per Cosenza: i quartieri al centro”, articolato in sette punti, è stato illustrato da Claudio Morelli e rappresenta una piattaforma di proposte volta a rafforzare il dialogo tra cittadini e istituzioni.

Il Manifesto individua come priorità strategiche il decoro urbano, la tutela della sanità pubblica, la sicurezza, il controllo del territorio attraverso l’innovazione tecnologica, l’igiene urbana, la mobilità sostenibile e la valorizzazione delle frazioni. Temi centrali che pongono i quartieri come cuore pulsante della città e come protagonisti attivi nei processi decisionali.

Nel corso dell’incontro, il sindaco Franz Caruso ha espresso piena condivisione rispetto ai contenuti del Manifesto, sottolineando la coerenza delle proposte con l’azione amministrativa già intrapresa. «Il documento presentato oggi dai Comitati di Quartiere - ha dichiarato Franz Caruso - rappresenta un contributo di grande valore civico e politico. I sette punti indicati delineano una visione di città che questa Amministrazione ha già assunto come riferimento della propria azione quotidiana. Il decoro urbano, la sicurezza, il miglioramento dei servizi sanitari, una mobilità più efficiente e sostenibile, così come la valorizzazione delle nostre frazioni, sono obiettivi concreti sui quali stiamo lavorando con determinazione».

«Riteniamo fondamentale il ruolo dei Comitati di Quartiere - ha proseguito - che costituiscono un presidio di partecipazione democratica e uno strumento essenziale per raccogliere le istanze dei cittadini. La nostra volontà è quella di rafforzare questo rapporto, rendendolo strutturale e continuo, anche attraverso il riconoscimento formale all’interno dello Statuto comunale”».

«“Solo attraverso un confronto costante e costruttivo con la comunità - ha concluso il Primo Cittadino - possiamo costruire una Cosenza più vivibile, inclusiva e attenta ai bisogni reali dei suoi cittadini. Per questo motivo, confermo sin da ora la piena disponibilità dell’Amministrazione a proseguire questo percorso con incontri tematici di approfondimento, affinché ogni proposta possa tradursi in azioni concrete e condivise”».

Al termine dell’intervento del sindaco Franz Caruso si è aperto un ampio e partecipato dibattito, durante il quale sono emersi ulteriori spunti di riflessione e proposte operative. La riunione si è conclusa con l’impegno condiviso a proseguire il confronto attraverso nuovi incontri, che consentirà di approfondire nel dettaglio i singoli punti del Manifesto, nell’ottica di una collaborazione stabile e produttiva tra Amministrazione comunale e Comitati di Quartiere.