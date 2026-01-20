Sono uno dei gruppi più longevi della musica italiana e per celebrare i sessant’anni di carriera torneranno a queste latitudini con un nuovo tour

Sono uno dei gruppi storici della musica italiana, un evergreen che non conosce tramonti. Quest’anno celebrano le nozze di diamante, sessant’anni su e giù dai palchi più importanti. E per festeggiare i Pooh torneranno anche in Calabria con il tour “La nostra storia”.

La data è fissata: 27 agosto nel nuovo auditorium di Santa Maria del Cedro. Il Tirreno Festival, diretto da Alfredo De Luca, dopo la data di Claudio Baglioni, che il 26 agosto 2026 porterà il suo spettacolare “GrandTour La vita è adesso” in quella location, adesso annuncia un altro big in cartellone.

Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian e Riccardo Fogli guideranno il pubblico in un percorso musicale che attraversa sessant’anni di carriera e di amicizia, riportando sul palco le canzoni che hanno segnato epoche diverse, accompagnato generazioni e costruito la colonna sonora di milioni di vite.

I Pooh nascono nel 1966 a Bologna e sono uno dei gruppi più longevi della musica italiana. Con formazione variata negli anni, hanno firmato successi che hanno segnato intere generazioni.