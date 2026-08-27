Il Clubbino è regolarmente aperto e non è destinatario del sequestro preventivo d’urgenza eseguito nelle ultime ore nei confronti di una discoteca di San Nicola Arcella. La direzione del locale interviene ufficialmente per fermare la confusione generata dai riferimenti generici utilizzati da alcune testate.

Il provvedimento non riguarda dunque Il Clubbino. Come già riportato da Cosenza Channel, il sequestro disposto nell’ambito delle indagini coordinate dalla Procura di Paola interessa un’altra attività. Si tratta di una misura cautelare adottata durante le indagini e non di una pronuncia definitiva.

La precisazione del Clubbino

«Il Clubbino è totalmente estraneo alla vicenda riportata dagli organi di informazione, non è destinatario di alcun provvedimento di sequestro ed è regolarmente aperto e operativo», chiarisce la direzione.

L’intervento si è reso necessario dopo le numerose richieste di informazioni arrivate da clienti e frequentatori. Secondo quanto riferito dal locale, alcuni titoli hanno parlato semplicemente di una «nota» o «rinomata discoteca di San Nicola Arcella», senza indicare il nome dell’attività coinvolta.

Una formulazione che avrebbe favorito associazioni errate, provocando dubbi tra il pubblico proprio durante gli ultimi giorni della programmazione estiva.

Il rischio di un danno all’immagine

La direzione teme che la confusione possa causare «un ingiustificato pregiudizio all’immagine e all’attività commerciale del Clubbino». Per questo chiede agli organi di informazione che hanno diffuso la notizia in maniera generica di specificare che il locale è estraneo ai fatti.

La richiesta viene formulata, precisa la società, «nel pieno rispetto dell’attività della Guardia di Finanza, dell’Autorità giudiziaria e del diritto di cronaca».

Programmazione confermata a San Nicola Arcella

Tutte le attività del Clubbino proseguono normalmente. «La programmazione del Clubbino prosegue regolarmente secondo il calendario annunciato, così come tutte le attività del locale», ribadisce la direzione. Gli appuntamenti sono consultabili anche sul sito ufficiale del Clubbino.