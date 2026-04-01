Sono quattro gli istituti scolastici citatdini che hanno già aderito all’iniziativa

È attivo in città da qualche settimana il Progetto PRO.S.S.I.M. (Promozione Servizi Sociali Innovativi per Minori). Si tratta di un progetto che si fonda essenzialmente su una partnership attuativa differenziata tra enti del privato sociale ed enti pubblici: la Cooperativa Sociale “Promidea” (capofila), il Comune di Cosenza, la “Promidea” Impresa Sociale, la Cooperativa Sociale “Atlante” e l’Associazione “La Forma”. Il progetto PRO.S.S.I.M. rientra tra i percorsi socio-educativi strutturati per combattere la povertà educativa nel Mezzogiorno finanziati dall’Unione Europea nell’ambito del PNRR.

Il progetto, del quale è partner il Comune di Cosenza, prevede una serie di azioni che mirano al potenziamento e all’arricchimento dei servizi educativi della città di Cosenza, con attività che investono la scuola dell’obbligo, attraverso il rafforzamento delle competenze personali cognitive ed emotivo-relazionali di ragazze e ragazzi, incidendo positivamente sul processo di apprendimento, sul percorso di studi e sul loro progetto di vita.

La struttura complessiva del percorso educativo per minori prevede una serie di attività esperienziali, curricolari ed extracurriculari rivolte nello specifico a ragazzi di 11-14 e ai loro genitori. Nell’ambito della formazione è prevista la realizzazione di percorsi di cittadinanza attiva tra i quali cittadinanza digitale, educazione civica, fumetto, educazione ambientale e scrittura creativa. Il progetto include anche l’attivazione in classe di laboratori espressivi, come yoga educativo, teatro e attività di sportello counseling. Nelle attività di sostegno alla genitorialità sono ricomprese, tra le altre, i percorsi di educazione nella relazione d’aiuto e i workshop dedicati a temi chiave del rapporto genitori-figli.

Nel contesto del progetto si inseriscono i patti educativi territoriali con interventi di animazione e rilevazione dei bisogni educativi. Il progetto ha già coinvolto quattro istituti scolastici del territorio: l’Istituto Comprensivo “Spirito Santo”, l’Istituto Comprensivo “Fausto Gullo”, l’Istituto Fermi Brutium e l’Istituto Comprensivo “Bonaventura Zumbini” che hanno manifestato piena disponibilità a perseguire gli obiettivi progettuali aprendosi ad accogliere le diverse proposte educative. A partire dal 7 aprile sarà, inoltre, aperto uno sportello di supporto alla genitorialità, attivo sia online che in presenza.

I genitori interessati potranno rivolgersi agli esperti nei seguenti giorni ed orari: Dott.ssa Roberta Cassoli (Promidea Cooperativa Sociale) on line il martedì mattina dalle 9,00 alle 11,00 (per contattarla utilizzare la mail ipromidea@promidea.com o il numero di cellulare 345 671 2925; Dott.ssa Geschelinda Schifini (Associazione “La Forma”), in presenza al settore welfare del Comune di Cosenza (4° piano di Palazzo Ferrari) lunedì, dalle 15,00 alle 17,00; Dott. Andrea Tavazza (esperto Associazione “La Forma”) online il giovedì mattina dalle 10,00 alle 12,00 (per contattarlo utilizzare la mail info@edconsulting.it o il numero di cellulare 338 99 15 619.