Domenica 1° febbraio 2026, in occasione della Giornata Nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo, la mini-rotatoria tra via Parthenius e via Vittorio Veneto a Cirella sarà illuminata di blu. Il messaggio, che unisce Diamante a tutte le città e le istituzioni che aderiscono a questa importante iniziativa – istituita dalla legge 25 gennaio 2017 n. 9 -, è chiaro, vibrante, forte: opporsi con fermezza alle bombe sui civili, nel ricordo delle vittime. Un ricordo che diventa monito, appello accorato, slancio collettivo per sensibilizzare sull’impatto devastante che i conflitti hanno sulle popolazioni civili coinvolte.

I conflitti in corso

Nel mondo sono in corso 32 guerre e 23 situazioni di crisi, il numero più alto dalla fine della Seconda guerra mondiale (Fonti: Atlante delle guerre dei conflitti del mondo; L’Osservatorio – Centro di ricerche sulle vittime civili dei conflitti). Gli effetti delle armi esplosive nei centri urbani sono devastanti: il 90% delle vittime sono civili, che riportano ferite complesse e traumi psicologici duraturi (Fonte: www.aoav.org.uk). Nel 2024, 59.524 civili sono rimasti uccisi da armi esplosive (Fonte: AOAV, ottobre 2025) e 8.370 sono bambini (Fonte: Save the Children UK).

Non si tratta di soltanto di numeri, ma di storie, di vissuti, di vite annientate.

La campagna “Stop alle bombe sui civili”

In questo drammatico contesto, il Comune di Diamante, insieme alle principali istituzioni centrali, alle Regioni e a centinaia di Comuni italiani, raccoglie con convinzione l’invito dell’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra (ANVCG) e dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) aderendo alla campagna “Stop alle bombe sui civili”.

L’evento del 1° febbraio

Per l’occasione, nella serata del 1° febbraio, verrà illuminata di blu la mini-rotatoria tra via Parthenius e via Vittorio Veneto a Cirella, un gesto simbolico che vuole essere un appello alla comunità internazionale per chiedere il rispetto del Diritto internazionale umanitario e la protezione dei civili.

«Invitiamo tutti i cittadini a riflettere sull'importanza della protezione dei civili e ad approfondire il tema delle vittime civili di guerra attraverso il sito ufficiale www.anvcg.it e i canali social dell’Associazione – fanno sapere gli organizzatori -. Unendoci simbolicamente a questa campagna, riaffermiamo il valore della pace e della solidarietà, e lanciamo un appello per fermare la violenza sui più vulnerabili: i civili coinvolti nei conflitti armati».