La giornata sarà dedicata alla storia, ai valori e alle attività dell'Aeronautica Militare. Prevista l’intitolazione del Distaccamento al maggiore pilota Mario Martire

Il Distaccamento Aeronautico di Montescuro (Cosenza) apre le porte alla cittadinanza. Il prossimo 17 giugno, dalle 9 alle 15, la struttura ospiterà l’open day, una giornata dedicata alla storia, ai valori e alle attività dell'Aeronautica Militare.

L'iniziativa sarà caratterizzata da uno dei momenti più significativi della storia del reparto: la cerimonia di intitolazione del Distaccamento al maggiore pilota Mario Martire, figura simbolo di dedizione e servizio al Paese. Nel corso della giornata sarà inoltre inaugurato il Museo "Mario Martire".

Il programma prevede anche momenti musicali, visite guidate all'interno del Distaccamento e dimostrazioni illustrative delle attività svolte dal personale dell'Aeronautica Militare, offrendo ai visitatori l'opportunità di conoscere da vicino una realtà che rappresenta da sempre un punto di riferimento per il territorio.

L'ingresso è libero e aperto a tutti.