Un gesto concreto di solidarietà per portare un sorriso ai più piccoli: in occasione delle festività pasquali, i bambini ricoverati nel reparto pediatrico dell’Ospedale di Cosenza hanno ricevuto uova di cioccolato grazie all’iniziativa dei militari del Distaccamento Aeronautico di Montescuro, guidati dal Tenente Colonnello Fabio D’Alessandro.

L’attività, resa possibile attraverso una raccolta fondi interna che ha coinvolto il personale militare e civile del Reparto cosentino dell’Aeronautica Militare, nasce dalla volontà di offrire un momento di serenità ai piccoli pazienti e alle loro famiglie, chiamati ad affrontare un periodo delicato. La consegna dei doni ha rappresentato un’occasione di vicinanza concreta, capace di portare un po’ di leggerezza all’interno del reparto.

L’iniziativa si inserisce nel solco delle attività benefiche promosse negli anni dal Distaccamento Aeronautico di Montescuro, già protagonista durante il periodo natalizio con la consegna di doni ai bambini ricoverati, affidata simbolicamente a un “Babbo Natale” dell’Aeronautica Militare. Anche per la Pasqua, dunque, il personale ha voluto rinnovare il proprio impegno, confermando una costante attenzione verso il territorio e, in particolare, verso i più giovani.

Un gesto semplice ma significativo, che testimonia ancora una volta il valore della solidarietà e della collaborazione tra istituzioni e comunità locale, contribuendo a rendere più umano e accogliente il percorso di cura dei piccoli pazienti.