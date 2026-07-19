L'iniziativa rappresenta il primo passo di un progetto più ampio, che prevede la riqualificazione degli ambienti del reparto attraverso murales e decorazioni colorate, con l'obiettivo di rendere la degenza dei bambini più serena e accogliente, contribuendo a ridurre ansia e timori nei momenti più delicati delle cure

Il gruppo Ultras Cosenza Costa Tirrenica annuncia il completamento del primo intervento concreto del progetto solidale avviato lo scorso 22 marzo, in occasione del pranzo di beneficenza organizzato all'Hotel delle Stelle di Sangineto.

Sono state consegnate al reparto di Pediatria dell'Ospedale Gino Iannelli di Cetraro sei poltrone-letto, destinate alle mamme dei piccoli pazienti ricoverati, e dieci sedie per l'area dedicata ai pasti dei bambini.

Murales e decorazioni colorate

L'iniziativa rappresenta il primo passo di un progetto più ampio, che prevede la riqualificazione degli ambienti del reparto attraverso murales e decorazioni colorate, con l'obiettivo di rendere la degenza dei bambini più serena e accogliente, contribuendo a ridurre ansia e timori nei momenti più delicati delle cure.

Il ringraziamento del primario di Pediatria

La direttrice del reparto di Pediatria dell'Ospedale di Cetraro, la dottoressa Antonietta Distilo, ha espresso la propria gratitudine per il gesto di solidarietà: «Desidero esprimere, a nome mio e di tutto il reparto di Pediatria dell'Ospedale di Cetraro, un sincero ringraziamento agli Ultras CS Tirreno Cosentino per la generosa donazione di sedie e poltrone destinate alle mamme dei piccoli pazienti ricoverati. L'iniziativa, resa possibile grazie a parte del ricavato del primo pranzo solidale organizzato all'Hotel delle Stelle di Sangineto, si è trasformata in un aiuto concreto per migliorare il comfort e l'accoglienza nel nostro reparto. La restante parte della donazione sarà destinata ad abbellire gli ambienti della nuova Pediatria. Questi arredi renderanno più confortevole la permanenza delle mamme, offrendo un supporto prezioso durante l'assistenza ai propri bambini. Ringrazio di cuore tutti coloro che hanno contribuito a realizzare questa iniziativa: è la dimostrazione che la solidarietà, quando è autentica, può fare davvero la differenza. Grazie agli Ultras CS Tirreno Cosentino per la vicinanza, l'attenzione e la generosità dimostrate nei confronti della nostra Pediatria e delle famiglie che ogni giorno assistiamo».

"Aiutateci ad aiutare"

Il gruppo Ultras Cosenza Costa Tirrenica rinnova infine l'appello alla comunità con lo slogan "Aiutateci ad aiutare", ringraziando tutti coloro che hanno sostenuto il progetto e hanno contribuito al raggiungimento di questo primo importante traguardo.