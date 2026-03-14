L’evento benefico è promosso dal gruppo Ultrà Cosenza Costa Tirrenica insieme all’associazione “La Terra di Piero”, presieduta da Sergio Crocco. La raccolta fondi servirà a colorare il reparto di Pediatria dell’ospedale Iannelli

Una giornata di solidarietà per sostenere i più piccoli e migliorare gli spazi ospedalieri dedicati ai bambini. Si terrà domenica 22 marzo 2026, all’Hotel delle Stelle di Sangineto, il pranzo solidale organizzato dal gruppo Ultrà Cosenza Costa Tirrenica, insieme all’associazione “La Terra di Piero”, presieduta da Sergio Crocco, con l’obiettivo di finanziare il progetto “Ospedali Dipinti” nel reparto di Pediatria dell’ospedale Iannelli di Cetraro.

Il progetto

L’iniziativa punta a raccogliere fondi per trasformare gli ambienti del reparto in spazi più accoglienti e colorati, attraverso decorazioni artistiche pensate per rendere meno traumatico il periodo di degenza dei bambini. Il progetto, già realizzato in diverse strutture sanitarie italiane, mira a ridurre ansia e paura nei piccoli pazienti, aiutandoli ad affrontare con maggiore serenità cure ed esami, con benefici anche per le famiglie e per il personale sanitario.

Il programma

La giornata si aprirà alle ore 11 con la presentazione ufficiale del progetto alla presenza dei medici del reparto di Pediatria e dei volontari coinvolti nell’iniziativa. Seguirà, alle ore 13, il pranzo conviviale accompagnato da momenti di spettacolo e intrattenimento.

Il contributo per partecipare è di 30 euro e l’intero ricavato sarà destinato alla realizzazione degli interventi previsti nel reparto pediatrico dell’ospedale di Cetraro.

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