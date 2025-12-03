Le migliori scuole secondarie di secondo grado in Calabria sono tre licei scientifici, due nella provincia di Cosenza e uno a Catanzaro. Parola di Eduscopio, il progetto della Fondazione Agnelli che ogni anno valuta come gli istituti superiori di tutta Italia preparano gli studenti per l’università o per il mondo del lavoro, aiutando così anche gli stessi ragazzi e le famiglie nella scelta della scuola giusta dopo la terza media. In particolare a ogni istituto viene assegnato un punteggio, il cosiddetto indice Fga che mette insieme la media dei voti conseguiti all’università e la percentuale di esami superati dai diplomati di ogni scuola, dando lo stesso peso (50 e 50) a entrambi i parametri utilizzati.

Sul podio calabrese quest’anno ci sono il liceo scientifico Valentini Majorana di Castrolibero (indice Fga 78,84), l’Enrico Fermi di Catanzaro (75,98) e lo scientifico di Amantea (75. 44). Per i primi due si tratta di una conferma (l’anno scorso occupavano rispettivamente il primo e il terzo gradino), la scuola di Amantea è invece una new entry. Di seguito tutti i dati calabresi, prendendo in considerazione licei classici e scientifici. Sul portale Eduscopio è possibile vagliare anche gli altri istituti superiori calabresi, dai tecnici ai professionali fino a scienze umane, linguistici e artistici.

Le migliori scuole in provincia di Cosenza

Il primato come migliore liceo in assoluto in Calabria, secondo la Fondazione Agnelli, se l’aggiudica dunque una scuola del Cosentino: il Valentini Majorana di Castrolibero, che pur avendo perso qualche punto (l’anno scorso l’indice Fga era 81,46) tiene salda la sua prima posizione. C’è poi il già citato liceo scientifico di Amantea, al terzo posto a livello regionale. Tra gli altri istituti con stesso indirizzo, in provincia spicca anche il Mattei-Garibaldi- Alfano di Castrovillari (73,85). Seguono il liceo di San Giovanni in Fiore (71,93) e i due scientifici di Cosenza città: lo Scorza con un indice 71,47 e l’Enrico Fermi 71,26. E ancora, il Silvio Lopiano di Cetraro (70,88), l’Erodoto di Cassano (70,58) e il liceo di Spezzano Albanese (70,15).

Per quanto riguarda i licei classici, nel Cosentino si trova il migliore della Calabria: è Tommaso Campanella di Belvedere Marittimo con indige Fga 71,99. Considerando poi le scuole entro un raggio di 30 chilometri dalla città capoluogo, ad emergere è il Gioacchino da Fiore di Rende (67,41) e il Bernardino Telesio di Cosenza con indice 60,99. Spiccano poi il liceo classico Erodoto di Thurii di Cassano (69,32) e sempre sulla fascia ionica il Colosimo di Corigliano Rossano (67,05). Sul Tirreno spiccano il Lopiano di Cetraro (60,63) e il liceo di Paola (62,09). Da segnalare anche il classico di San Giovanni in Fiore che conquista punteggio 67,51).