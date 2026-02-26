Marco Trentinella, titolare di Roma Pizza a Cosenza, è a Sanremo come pizzaiolo ufficiale della House of Celebrity, la struttura che ospita artisti, ospiti e volti noti del Festival. Qui ha cucinato per i vip e partecipato a una competizione professionale dedicata alla pizza in teglia, classificandosi come migliore d’Italia nella sua categoria.

Per il maestro pizzaiolo cosentino si tratta di una ribalta nazionale che valorizza un lavoro iniziato molti anni fa, ereditato dal padre - attivo nel settore dal 1969 - e trasformato in un percorso personale fatto di studio sugli impasti, viaggi formativi e una visione chiara: portare la vera pizza romana in teglia nel cuore della Calabria.

Roma Pizza, aperta l’11 dicembre 2011, è oggi uno dei punti di riferimento cittadini per qualità della lievitazione, selezione delle materie prime e cura artigianale. Trentinella segue ogni fase, dagli impasti alla relazione con i clienti, affiancato da fornitori locali come il Caseificio Chiellino & Talarico e il punto vendita Italy Family Cash and Carry.

La presenza a Sanremo rappresenta un salto di visibilità importante: la sua pizza in teglia è stata servita e valutata in un contesto nazionale dove gusto, tecnica e identità territoriale vengono messi alla prova davanti a professionisti e personaggi pubblici.

Un riconoscimento che, per Trentinella, non arriva per caso ma da una formazione iniziata da bambino nel laboratorio di famiglia e alimentata da anni di ricerca e innovazione. Oggi la sua pizza romana diventa un ambasciatore autentico del territorio cosentino sul palco più osservato d’Italia.