La città di Cassano all’Ionio si prepara a un appuntamento di profondo spessore civile e religioso. Giovedì 23 aprile 2026, alle 18:00, la cornice della Basilica Cattedrale ospiterà la cerimonia di conferimento del Premio "Giorgio La Pira" a Mons. Christian Carlassare, Vescovo della Diocesi di Bentiu, nel Sud Sudan.

L'evento, intitolato significativamente "La povera gente attende ancora", è promosso dalla Diocesi di Cassano all’Ionio, dal Centro Studi "Giorgio La Pira" e dalla Fondazione Lilli, con il sostegno della BCC Mediocrati. Il destinatario del premio, Mons. Christian Carlassare, incarna perfettamente lo spirito di missione e dedizione. Originario di Schio (Vicenza), Carlassare è un missionario comboniano che, all'età di 43 anni, detiene il primato di più giovane vescovo cattolico missionario nel mondo. Nominato da Papa Francesco l'8 marzo 2021 alla guida della Diocesi di Rumbek, la sua vita è stata segnata da una prova drammatica poco prima della sua consacrazione. Nella notte tra il 25 e il 26 aprile 2021, è stato vittima di un brutale agguato in cui due uomini armati gli hanno sparato, ferendolo gravemente alle gambe. Nonostante i numerosi interventi chirurgici e la lunga riabilitazione, Mons. Carlassare non ha mai vacillato nella sua missione, dichiarando con straordinaria forza: «Perdono chi mi ha sparato, dal profondo del cuore, e chiedo di pregare per la gente di Rumbek che sicuramente soffre più di me».

L'evento si aprirà con i saluti istituzionali di Gianpaolo Iacobini, Sindaco di Cassano All’Ionio, e di Maria Pia Funaro per la “Fondazione Lilli Funaro”, con l'introduzione di Francesco Garofalo, Presidente del Centro Studi "Giorgio La Pira". Il cuore dell'incontro sarà l'intervento di Mons. Francesco Savino, Vescovo di Cassano All’Ionio e Vicepresidente della CEI, mentre il coordinamento del dibattito sarà affidato a Caterina La Banca, Direttore dell'Ufficio Comunicazioni Sociali della Diocesi locale.

Mons. Christian Carlassare, destinatario del premio, rappresenta una figura di straordinario coraggio nel panorama missionario mondiale. Nonostante la sofferenza fisica per l’agguato subuto, le sue parole di profondo perdono verso gli attentatori e la sua costante preghiera per la sofferenza del popolo di Rumbek rimangono una testimonianza vivente di fede e umanità.