A Cosenza viene prorogato fino al 15 aprile l’esercizio degli impianti termici negli edifici pubblici del territorio comunale. Lo ha disposto il sindaco Franz Caruso con una propria ordinanza, adottata alla luce delle condizioni climatiche attuali, caratterizzate da temperature inferiori alla media stagionale.

Il provvedimento consente l’accensione degli impianti per un massimo di 10 ore giornaliere e introduce una deroga rispetto al periodo ordinario di esercizio, normalmente fissato dal 15 novembre al 31 marzo. La decisione, viene spiegato, è stata assunta per garantire adeguate condizioni di comfort termico e tutela della salute.

La proroga riguarda in particolare gli edifici pubblici, scolastici, sanitari e assistenziali, ma si estende più in generale agli immobili presenti sul territorio comunale. L’obiettivo dell’ordinanza è quello di fronteggiare una fase climatica ancora fredda, nonostante l’ingresso nella stagione primaverile.

Nel provvedimento firmato da Franz Caruso si precisa inoltre che l’esercizio degli impianti dovrà avvenire nel rispetto dei limiti massimi di temperatura ambiente previsti dalla normativa vigente, pari a 20 gradi con tolleranza, restando ferme tutte le disposizioni relative al contenimento dei consumi energetici e alla sicurezza degli impianti.