C’è anche la Calabria sul palco del Concertone del Primo Maggio 2026. Tra i tre vincitori di 1MNEXT, il contest che ogni anno seleziona gli artisti emergenti destinati a esibirsi in piazza San Giovanni a Roma, c’è Bambina, cantautrice venticinquenne della provincia di Cosenza.

Un risultato costruito attraverso un percorso altamente competitivo: oltre 1700 candidature iniziali, una selezione progressiva che ha ristretto il campo prima a 120 semifinalisti e poi ai finalisti chiamati a esibirsi davanti alla giuria. A pesare, per il 75%, è stato il giudizio tecnico degli addetti ai lavori, affiancato dal voto del pubblico online.

Bambina conquista così uno dei tre posti disponibili insieme a Cainero e Cristiana Verardo, guadagnando l’accesso diretto al palco del Concertone, uno degli eventi musicali più seguiti in Italia.

Attiva da anni tra scrittura e live, la cantautrice ha costruito il proprio percorso tra Calabria e Roma, città in cui vive e lavora stabilmente. Qui ha sviluppato un progetto musicale che unisce una scrittura personale, spesso introspettiva, a sonorità pop contemporanee, con influenze che vanno dall’indie italiano al pop internazionale.

Al Primo Maggio porterà “Dove vuoi”, brano che apre il suo primo EP Siamo soli, pubblicato nei primi mesi del 2026. Un pezzo che segna una fase di apertura nel suo percorso artistico, con un’impronta più corale e una tensione narrativa che si muove tra istinto e razionalità.

La partecipazione al Concertone rappresenta un passaggio decisivo: non solo per la visibilità, ma per la possibilità di misurarsi con un pubblico ampio e trasversale, fuori dai circuiti abituali della scena emergente.

Per Bambina si tratta di un salto di scala, costruito passo dopo passo. E ora, davanti a centinaia di migliaia di persone, la possibilità concreta di consolidare quel percorso e portarlo oltre.