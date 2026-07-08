Nel suggestivo scenario del Relais Serra d’Ulivo di Rende si è svolto il passaggio delle consegne dell’Inner Wheel Club di Cosenza tra Concetta Palazzo Ambrosio e Roberta Mazzarone Santelli. L’evento, partecipato da numerose socie, si è svolto in un clima di autentica amicizia e condivisione, nel pieno rispetto dei valori che da sempre caratterizzano l’associazione.

Molto significativo il discorso di apertura della Presidente entrante Roberta Mazzarone Santelli, che ha espresso con chiarezza il cuore del suo impegno per l’anno sociale 2026/2027: rafforzare i legami, promuovere iniziative che valorizzino il contributo di ogni socia e rispondano alle esigenze della comunità in cui il Club opera.

Le sue parole hanno richiamato i princìpi della condivisione, dell’ascolto, della crescita comune e della capacità di “Costruire Ponti con il Cuore”, un invito a collaborare con sensibilità e visione. Accanto alla Presidente, nel nuovo anno sociale, opereranno: • Segretaria Margherita Chimenti Rossi • Tesoriera Daniela Sapienre Castrovillari • Il Direttivo Designato, che accompagnerà il Club nelle attività e nei progetti futuri. Un momento di continuità, entusiasmo e rinnovata energia per tutte le socie dell’Inner Wheel di Cosenza.