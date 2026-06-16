L'assemblea del Comitato locale dell'International Police Association si è svolta nella Sala Nicola Calipari della Questura di Cosenza alla presenza del questore Antonio Borrelli e dei vertici regionali dell'associazione

L'International Police Association (IPA), la più grande organizzazione mondiale che riunisce appartenenti alle forze di polizia in servizio e in quiescenza senza distinzione di grado, sesso, razza, lingua o religione, ha rinnovato le proprie cariche provinciali a Cosenza. L'associazione, riconosciuta come organismo consultivo presso le Nazioni Unite, l'Organizzazione degli Stati Americani e il Consiglio d'Europa, ha celebrato la propria assemblea nella Sala "Nicola Calipari" della Questura di Cosenza.

L'incontro ha rappresentato un importante momento di confronto e programmazione per il Comitato locale cosentino, nel segno del motto internazionale dell'associazione, "Servo per Amikeco" ("Servire attraverso l'amicizia"), che da settant'anni ispira l'attività dell'organizzazione a livello mondiale.

Ai lavori hanno preso parte il presidente della Delegazione regionale IPA Calabria, Carlo Figliomeni, recentemente riconfermato nell'incarico, il presidente del Comitato IPA Catanzaro-Lamezia Terme e vice tesoriere regionale Emilio Verrengia, il vice segretario regionale Vito Ceravolo, il tesoriere regionale Vito Leonardi e Luigi Fontanelli, vicepresidente dell'IPA Pistoia-Montecatini Terme.

Prima dell'avvio dell'assemblea è intervenuto il questore di Cosenza Antonio Borrelli, che ha rivolto un saluto istituzionale ai partecipanti, sottolineando l'importanza della collaborazione e del coordinamento tra le diverse forze di polizia per garantire un sistema di sicurezza sempre più efficiente ed efficace. Il questore ha inoltre formulato gli auguri di buon lavoro al nuovo direttivo che guiderà l'associazione nel prossimo quadriennio.

Il presidente uscente Pietro Maria Del Vecchio ha illustrato l'attività svolta durante il mandato appena concluso e le linee programmatiche per il periodo 2026-2030, mentre il tesoriere Antonio Paradiso ha presentato il bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario 2025, approvato all'unanimità dai soci presenti.

Al termine delle procedure assembleari è stato proclamato il nuovo Comitato Esecutivo Locale che guiderà l'IPA Cosenza nel quadriennio 2026-2030. Alla presidenza è stato confermato Pietro Maria Del Vecchio. Con lui faranno parte dell'esecutivo Vincenzo Strangis nel ruolo di segretario, Antonio Paradiso come tesoriere, Giuseppe Papasidero vicepresidente, Antonio Tiburzi vice segretario ed Emanuele Scalzo vice tesoriere. Membri supplenti saranno invece Pio Giovanni Comite e Michele Ausilio.

Nel suo intervento, Carlo Figliomeni ha evidenziato l'importanza del lavoro svolto dal direttivo uscente e il valore dei nuovi ingressi all'interno dell'esecutivo, sottolineando come l'associazione continuerà a promuovere iniziative rivolte agli associati e al territorio.

Anche Emilio Verrengia ha espresso apprezzamento per il lavoro svolto dal Comitato cosentino, ringraziando il questore Antonio Borrelli per l'ospitalità e formulando gli auguri ai componenti del nuovo direttivo, con un particolare pensiero per il presidente Pietro Maria Del Vecchio, il vicepresidente Giuseppe Papasidero e il tesoriere Antonio Paradiso.

La giornata è proseguita con la celebrazione della Santa Messa officiata dal cappellano della Questura di Cosenza, don Pier Maria Del Vecchio, seguita da un momento conviviale offerto dal questore Antonio Borrelli in occasione del suo onomastico e dal tradizionale taglio della torta che ha concluso una giornata caratterizzata da spirito associativo e partecipazione.

Il nuovo direttivo ha già fissato il prossimo appuntamento: il 4 luglio ad Amantea è in programma una cena di gala alla quale prenderanno parte i soci dell'associazione e le principali autorità istituzionali e delle forze di polizia della provincia di Cosenza, occasione che segnerà ufficialmente l'avvio del nuovo mandato.