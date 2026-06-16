Un progetto che unisce Chiesa, università, volontariato e cittadinanza per trasformare il centro storico in un laboratorio permanente di partecipazione, inclusione e coesione sociale

La Cattedrale di Cosenza come punto di partenza per immaginare un nuovo futuro del centro storico. È questa la visione alla base della “Fabbrica della Cura”, il progetto promosso da CSV Cosenza, Think Tank Trust, Cattedrale di Cosenza e Meta – Laboratorio di Architettura e Design dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, che punta a trasformare il cuore antico della città in un laboratorio permanente di cittadinanza attiva, partecipazione e inclusione sociale.

L'iniziativa sarà presentata ufficialmente giovedì 18 giugno alle ore 17 nella Sala degli Stemmi del Palazzo Arcivescovile, dove si terrà il primo incontro pubblico aperto alla cittadinanza, alle associazioni e alle realtà del territorio. Sarà il primo passo di un percorso che intende mettere in rete istituzioni, Terzo Settore, università e comunità locale per costruire insieme nuove progettualità dedicate al centro storico.

L'obiettivo è superare una visione puramente conservativa del patrimonio storico e culturale, restituendo alla Cattedrale e agli spazi circostanti una funzione attiva all'interno della vita cittadina. Il centro storico, dunque, non come luogo da osservare a distanza, ma come uno spazio capace di produrre relazioni, benessere, sicurezza e opportunità di partecipazione.

Il progetto nasce all'interno delle celebrazioni per i 450 anni del miracolo della Madonna del Pilerio. Un percorso che ha già trovato una prima espressione nella mostra di artisti contemporanei calabresi allestita nella navata destra del Duomo, trasformando la Cattedrale in uno spazio di dialogo tra arte, territorio e comunità.

Da quell'esperienza prende forma oggi un disegno più ampio: estendere la capacità aggregativa e culturale della Cattedrale all'intero centro storico attraverso la costruzione di una rete permanente di cittadini, associazioni e istituzioni impegnate nella cura e nella rigenerazione urbana.

L'idea si ispira alle antiche fabbriche medievali, grandi cantieri collettivi nei quali artigiani, religiosi, amministratori e cittadini contribuivano insieme alla costruzione del bene comune. Da questa tradizione nasce una moderna "fabbriceria civica", coordinata da Think Tank Trust, chiamata a custodire la visione del progetto e a valorizzare il patrimonio di competenze e di esperienze maturato dal mondo del volontariato.

La filosofia dell'iniziativa mette al centro le persone prima ancora degli spazi. La convinzione dei promotori è che la rigenerazione urbana passi innanzitutto attraverso la ricostruzione delle relazioni sociali, il rafforzamento del senso di appartenenza e la partecipazione attiva delle comunità che abitano e attraversano il territorio.

«Vogliamo dimostrare che cultura, identità e patrimonio non sono elementi statici da conservare, ma risorse vive capaci di generare coesione sociale e sviluppo comunitario», spiegano i promotori. «La Fabbrica della Cura nasce per creare uno spazio stabile di incontro e collaborazione tra Terzo Settore, università, istituzioni e cittadini, contribuendo a restituire al centro storico il suo ruolo di cuore pulsante e accogliente della città».

L'appuntamento del 18 giugno rappresenta dunque l'avvio di un percorso che punta a trasformare uno dei luoghi simbolo di Cosenza in un cantiere permanente di idee, relazioni e progettualità condivise, nella convinzione che la rinascita del centro storico passi soprattutto dalla capacità di costruire comunità.