Sindacalista e assistente sociale, è stata per anni punto di riferimento per pensionati e lavoratori del territorio. Il ricordo della Cisl

Lutto nella Cisl cosentina per la scomparsa di Maria Elena Paolino, conosciuta da tutti come Nuccia, Coordinatrice della Federazione Nazionale Pensionati Cisl per il Tirreno cosentino. La notizia ha suscitato cordoglio in tutta l’organizzazione sindacale, che ne ricorda l’impegno e l’attività svolta negli anni a favore dei lavoratori e dei pensionati.

A ricordarla sono il segretario generale della Cisl Cosenza Michele Sapia e il segretario generale della FNP Cisl Cosenza Raffaele Zunino, che in una nota sottolineano il ruolo e l’impegno sindacale di Paolino.

«Nuccia è stata un’apprezzata e combattiva dirigente sindacale, sia nella sua attività lavorativa di assistente sociale, sia tra i pensionati. Con il suo impegno tenace e instancabile, con la sua visione dei problemi del territorio, ha testimoniato sin dagli anni della formazione nella Scuola Superiore di Servizio Sociale dell’Isas di Cosenza il valore e la dignità del lavoro, delle donne e della condizione degli anziani», scrivono Sapia e Zunino.

Nel ricordo della Cisl, Paolino viene descritta come una figura di riferimento soprattutto per il territorio del Tirreno cosentino, impegnata nelle battaglie sindacali e nelle iniziative a tutela delle persone anziane e non autosufficienti.

«Nuccia era davvero una forza della natura. È stata un punto di riferimento importante, soprattutto sul Tirreno, oltre che per i problemi delle persone anziane e non autosufficienti, per tutte le iniziative di mobilitazione della Cisl», si legge ancora nella nota, che ricorda anche il suo impegno nella raccolta firme per la legge di iniziativa popolare sulla partecipazione dei lavoratori alla gestione delle aziende, prevista dall’articolo 46 della Costituzione e successivamente approvata dal Parlamento.

«La ricorderemo sempre con affetto e gratitudine, come un esempio da seguire», concludono i segretari della Cisl Cosenza e della FNP Cisl Cosenza.