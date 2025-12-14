Prende spunto dal mondo fantasy lo spettacolo “Il Rimedio di Talion”, messo in scena dalla Compagnia teatro-danza Lo Specchio al Palacultura di Rende. I protagonisti sono gli ospiti del centro diurno di salute mentale del Distretto Valle Crati dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, guidati da Caterina Calomino, psicologa e psicoterapeuta, da tempo impegnata nel promuovere percorsi di riabilitazione incentrati sulla memoria, sullo spazio, sull’orientamento.

Sul palco cadono le barriere e deflagra l’espressività attraverso i movimenti corporei. Tredici gli utenti con disabilità coinvolti nel progetto, realizzato anche con l’ausilio di volontari e dell’International Association for Art and Psychology. «Ci siamo ispirati ai contenuti di un romanzo basato sulla neurodivergenza, ma raccontato in chiave fantasy - ha detto Caterina Calomino al nostro network a margine dello spettacolo - Leggendo questo romanzo i miei ragazzi si sono ritrovati in molti tratti del personaggio principale, del protagonista. E così, partendo dai brani per noi più significativi, abbiamo poi costruito la nostra rappresentazione».

Sull’efficacia delle terapie espressive ha aggiunto: «Facilitano la comunicazione non verbale dei vissuti delle persone. Quindi, chiaramente, le persone che hanno più difficoltà a comunicare con il linguaggio verbale sono molto agevolati da questi approcci alternativi».

Renata Spataro, referente del centro diurno di salute mentale del Distretto Valle Crati dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, nel presentare la serata, ha messo in evidenza il ruolo delle famiglie: «È il nucleo in cui i nostri ragazzi devono costruire il proprio futuro, il loro domani. Oggi è maggiore il rischio per i giovani di cedere alla fragilità perché sono sempre maggiori le ansie di non riuscire a trovare una collocazione sociale e lavorativa adeguata».

Il Rimedio di Talion è il secondo spettacolo realizzato dalla Compagnia Lo Specchio che aveva già esordito con il progetto “La vita per noi… va in scena” per il quale Caterina Calomino e gli altri operatori e volontari partecipanti hanno ricevuto un riconoscimento dalla Commissione cultura del Comune di Cosenza.