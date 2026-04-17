L’indimenticato cantautore scomparso nel 2018 ricordato nella sua dimensione umana: la seconda puntata della striscia in onda oggi nelle edizioni Giorno e Sera del nostro telegiornale
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La voce inconfondibile della canzone popolare di Calabria. Nel ritratto inedito del figlio Massimiliano, riscopriamo la dimensione umana più amabile di Mario Gualtieri, cantautore scomparso nel 2018, ma che vive ancora oggi in melodie che hanno lasciato un segno profondo.
Il racconto del rapporto tra padre e figlio andrà in onda oggi, come ogni venerdì, in coda alle edizioni Giorno e Sera del Tg di LaC News24, nella seconda puntata della rubrica “Tracce, vite che lasciano il segno”.