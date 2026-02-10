In occasione del significativo anniversario, la liberazione della Città dalla peste 1576, che vide i fedeli riconoscere la speciale protezione di Maria, quest’anno il 12 febbraio assume per la Chiesa diocesana un significato tutto particolare. Da giorni è stata collocata nella Chiesa Cattedrale l’icona originale della madonna del Pilerio custodita nella cappella davanti al pilastro così come doveva apparire secoli fa, quando era esposta per il culto dei fedeli.

Cinquant’anni fa, nel corso dell’episcopato di monsignor Enea Selis, veniva autorizzato il restauro che restituì ai fedeli la bellezza dell’Icona bizantina alla Chiesa e alla città di quella tavola che era stata ridipinta. Quest’anno la venerata immagine sarà portata in processione per le vie della Città come segno conclusivo del settenario che ha avuto come tema “Quattrocentocinquant’anni di cura materna” animato dalle foranie e accompagnato da momenti liturgici e da catechesi che ha offerto spazi meditativi per vivere quest’aspetto della vita cristiana.

Il 12 febbraio alle ore 11.30 presiederà il solenne pontificale e l’offerta del Cero votivo Sua Beatitudine il cardinale Pierbattista Pizzaballa, Patriarca di Gerusalemme e, alla fine della celebrazione, benedirà anche l’icona della Vergine di Palestina donata dall’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme – sezione di Cosenza e che sarà collocata nella cappella dell’Assunta luogo di preghiera e di incontro dei Cavalieri che animano e sostengono i cristiani di Terra Santa e hanno la loro sede nell’annesso Torrionetto medievale della Cattedrale bruzia.

Alle ore 17.30 il Patriarca Pizzaballa incontrerà la Città di Cosenza nel Teatro Rendano per una testimonianza sulla situazione a Gaza e in Medioriente mentre al mattino, dalle 9 alle 10, avrà un momento di incontro e di riflessione con i rappresentanti degli Uffici pastorali diocesani e delle aggregazioni laicali della diocesi. La celebrazione della santa messa sarà trasmessa in diretta televisiva sul canale 75 del Digitale Terrestre e sui canali social della Cattedrale e di Parola di Vita.

L’incontro serale nel teatro Rendano sarà trasmesso integralmente sui canali social di LaC TV e in streaming a partire dalle ore 17.15. Nella sera del 12 febbraio è stato organizzata una cena di beneficenza per sostenere le opere del Patriarcato e le emergenze in terra Santa. Nella mattinata del 13 febbraio il cardinale farà visita al Santuario del SS Crocifisso della Riforma in Cosenza gemellato con il Santo sepolcro dove incontrerà religiose e religiosi alle ore 9 e poi farà visita alle opere di solidarietà della comunità francescana. Alle 12 inaugurerà a Cosenza la sede della fondazione le “Idee di Chicco”.