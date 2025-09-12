Una delegazione degli alunni e docenti dell’Istituto professionale per i Servizi enogastronomici ed Ospitalità alberghiera di Paola ha partecipato giovedì sera al grande concerto che Dario Brunori ha voluto regalare ai suoi fan di San Fili, dove il noto cantante – tra i protagonisti assoluti dell’ultimo Sanremo con l’ormai famosissimo “Albero delle noci” – vive con la sua famiglia.

Gli studenti, guidati dalla dirigente Sandra Grossi, hanno donato all’artista cosentino una grande e gustosissima torta, da loro stessi realizzata. Sul dolce è stato riprodotto proprio l’albero delle noci, con sotto il nome della figlia di Brunori, Fiammetta, e quindi il nome dell’artista.

Brunori ha incontrato gli alunni e, col suo fare sempre simpatico ed empatico, ha ringraziato di cuore, scambiando tante battute e regalando loro tanti sorrisi, concedendosi a foto e selfie. Soddisfatta la dirigente Grossi: «Ringrazio la sindaca di San Fili per averci ospitato e dato la possibilità di vivere questa bella esperienza, in un contesto di grande partecipazione.

I nostri ragazzi e i loro docenti sono stati lodati per la loro alta professionalità e la qualità del prodotto. Hanno dimostrato grande motivazione e grande attenzione, dando ancora una volta prova della loro maestria. La Torta Fiammetta – annuncia la dirigente - farà ora parte del nostro laboratorio di Pasticceria emozionale». Una bella e “dolce” serata, all’insegna della buona musica e del buon gusto.