Oltre la Superficie - Esplorazioni tra Arte, Psicologia e Creatività Si compone di un duplice percorso complementare il progetto "Oltre la superficie: Esplorazioni tra Arte, Psicologia e Creatività", diretto da Gina Fiorita, iniziativa promossa dall'Associazione Nemesi Aces con l'obiettivo di arricchire l'offerta turistico-culturale della provincia di Cosenza e di agire come catalizzatore per la coesione sociale.

La proposta, caratterizzata da un elevato grado di innovatività e originalità grazie alla sua struttura bifronte e integrata, a differenza dei modelli tradizionali fonde organicamente l'esperienza pratica con la riflessione intellettuale, trasformando il fruitore da spettatore passivo a partecipante attivo e co-creatore di valore culturale. Il progetto, pensato per un pubblico inclusivo di adulti e di adolescenti con più di 14 anni di età, è articolato in due tracciati.

Il primo dal titolo "Con le Mani – Laboratori Didattici di Creazione Artistica", è un insieme di moduli pratici guidati da esperti del settore, focalizzati sullo sviluppo della manualità e della creatività individuale. I laboratori, della durata di 36 ore, includono la serigrafia, la modellazione dell'argilla, la creazione e narrazione di una storia illustrata. Il secondo, "Dipingere l’Inconscio – Talk Interdisciplinari tra Arte e Psicologia" per un totale di 30 ore, è un ciclo di incontri stimolanti che esplorano le intersezioni tra arte, psicologia e altre discipline come, ad esempio, le neuroscienze e la filosofia.

I talk mirano ad ampliare le prospettive, stimolare il pensiero critico e approfondire la comprensione del mondo circostante. Sviluppo della creatività, acquisizione di nuove competenze, promozione della socializzazione e valorizzazione del patrimonio culturale e dell'interdisciplinarità, alcune delle finalità del progetto.

Elemento chiave di "Oltre la superficie" è anche la capacità di destagionalizzare l'offerta turistica, in quanto lo svolgimento delle attività dai mesi invernali si protrarrà fino al mese di agosto. Il progetto si basa sulla collaborazione virtuosa con le istituzioni pubbliche del territorio ed è articolato in tre location, individuate anche grazie ad una partnership avviata con soggetti istituzionali e scolastici. Tre le sedi: la sala conferenze di Pianette di Montalto Uffugo, l’istituto di istruzione superiore di San Giovanni in Fiore, gli spazi dell’Associazione Nemesi Aces di Cosenza. Attraverso l'offerta di un format flessibile e modulabile, il progetto mira a fornire un'esperienza formativa di alta qualità che genera un impatto positivo sulle capacità individuali e sul benessere psicofisico dei partecipanti.