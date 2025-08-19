“Il tuo sorriso sempre così luminoso resterà nei nostri cuori. Non ti dimenticheremo mai, piccolo angelo”. Francesco Leonardi indossa la maglia con il numero 10 nella foto che compare accanto al manifesto che un gruppo di ragazzi ha affisso davanti alla chiesa di Lattarico dove, questo pomeriggio, sono stati celebrati i funerali del quattordicenne morto il giorno di Ferragosto, mentre si trovava in sella alla sua bici elettrica.

Nel paese alle porte di Cosenza, quasi duemila persone si sono ritrovate per l’ultimo saluto al piccolo Francesco. La chiesa non ha potuto accogliere quanti si sono stretti con commozione a una famiglia colpita da una tragedia così grande. L’omelia, pronunciata da don Antonio Perri, si è adagiata con delicatezza come un balsamo sui cuori affranti dei genitori. A Lattarico, tra gli altri, sono arrivati anche i colleghi del 118 di Cosenza per il quale il papà di Francesco, che è anche medico sociale del Rende Calcio, presta servizio.