Intenso programma civile e religioso in occasione della attesa ricorrenza. E un nuovo Comitato Giovani si prepara a far brillare i festeggiamenti civili. Sul palco anche Manuela Pugliese, Miss Italia Calabria

La comunità di Lauropoli si appresta a vivere i giorni più intensi dell'anno in onore della Madonna della Candelora. Quest'anno la festa si preannuncia speciale, da un lato la profonda devozione religiosa, guidata dal Parroco Don Alessio De Stefano, e dall'altro l'energia di un comitato di giovani che ha curato il programma civile, culminante nel concerto della nota cantante Verdiana.

La ricorrenza della Presentazione del Signore al Tempio, popolarmente conosciuta come Candelora, rappresenta per Lauropoli un vero e proprio pilastro dell'identità collettiva. Il tema scelto per quest’anno, "Maria libertà che si dona", ispirato alle riflessioni del Cardinale Martini, sottolinea la profondità teologica di una festa che celebra la "Luce per illuminare le genti".

È un momento di raccoglimento che, anno dopo anno, vede una partecipazione corale, capace di trasformare il borgo in un centro pulsante di spiritualità e riflessione. Il cammino spirituale verso il cuore della festa ha già preso il via con il solenne Novenario che, dal 24 gennaio al 1° febbraio, vede i fedeli riuniti ogni pomeriggio alle ore 17.00 per il Santo Rosario e alle 17.30 per la Santa Messa con Meditazione.

Il programma religioso entrerà nel vivo lunedì 2 febbraio, giornata dedicata alla Presentazione del Signore, con una prima celebrazione alle ore 8.00 e il momento culminante delle ore 10.00, quando S.E. Mons. Francesco Savino, Vescovo della Diocesi di Cassano, presiederà la solenne Concelebrazione Eucaristica. A seguire, l’attesa processione porterà l'immagine della Vergine tra le vie della comunità, concludendo poi il ciclo liturgico con la Santa Messa serale delle 17.30.

A dare un tocco di freschezza e modernità alle celebrazioni civili di quest'anno è la nascita di un comitato organizzatore formato interamente da giovani del territorio. Con una determinazione encomiabile, questi ragazzi hanno deciso di mettersi in gioco per rilanciare la festa civile, curando ogni dettaglio logistico e artistico. Il loro impegno rappresenta un ponte fondamentale tra il passato e il futuro con la volontà di dimostrare che le tradizioni secolari possono essere vissute con entusiasmo anche dalle nuove generazioni, trasformando la festa patronale in un'occasione di sviluppo sociale e culturale per tutta la frazione.

L'attesa per il programma civile sarà soddisfatta da stasera, 1° febbraio, con I MOSAIKO live band. Martedi 2 febbraio l’attenzione si sposterà tutta per il concerto di Verdiana. La cantante calabrese, nota al grande pubblico per la sua voce straordinaria e per le recenti apparizioni di successo sulle principali reti televisive nazionali (come l'apprezzata partecipazione a "Tale e Quale Show"), porterà a Lauropoli uno spettacolo carico di grinta ed emozione. Sul palco, a gestire la serata, ci sarà la cassanese Manuela Pugliese, 27 anni, Miss Italia Calabria, che, con eleganza, sorriso e grande semplicità, porterà sul palco bellezza ed energia.

La scelta di eccellenze calabresi sottolinea l'ambizione del comitato e della comunità intera di rendere questa edizione della Candelora un evento di risonanza extra-territoriale. Sarà una serata in cui la musica diventerà linguaggio universale per celebrare la gioia di ritrovarsi uniti sotto lo sguardo della propria Protettrice.