All’I.I.S. Valentini–Majorana un incontro dedicato alla legalità che ha messo al centro il confronto con i ragazzi, tra bullismo, responsabilità e rispetto delle regole

Non una lezione frontale, né una sequenza di interventi calati dall’alto. Ma un confronto vero, diretto, capace di mettere al centro i ragazzi. È questo il senso più autentico dell’incontro “Legalità e minori”, tenutosi questa mattina nell’Aula Magna dell’I.I.S. “Valentini–Majorana” di Castrolibero.

Un appuntamento che ha ribaltato la prospettiva: non parlare ai giovani, ma dialogare con loro. Domande, riflessioni, esperienze concrete hanno costruito uno spazio vivo, in cui la legalità ha smesso di essere un concetto astratto per diventare qualcosa di vicino, quotidiano, reale.

Dopo i saluti della dirigente scolastica Maria Gabriella Greco, il confronto è entrato nel vivo con gli interventi dei relatori. L’avv. Antonio Lomonaco, Garante regionale per la tutela delle vittime di reato, l’on. Luciana De Francesco e l’on. Orlandino Greco, consiglieri regionali, hanno guidato il dialogo sottolineando come il rispetto delle regole nasca prima di tutto nei piccoli gesti.

Nel corso dell’incontro è stato evidenziato anche il ruolo dell’Ufficio del Garante, impegnato costantemente nella sensibilizzazione contro il bullismo e nella tutela delle vittime. Un lavoro che non si esaurisce negli appuntamenti pubblici, ma che si costruisce ogni giorno attraverso l’ascolto di storie spesso silenziose, fondamentali per comprendere e affrontare le fragilità dei più giovani.

È emerso con chiarezza un concetto: la legalità non è qualcosa che riguarda “gli altri”, né un tema confinato nelle aule dei tribunali. È uno stile di vita che prende forma nelle scelte di ogni giorno. In una parola detta al momento giusto. In un gesto semplice, come una pacca sulla spalla a chi è in difficoltà. Nel coraggio di non voltarsi dall’altra parte. E, quando necessario, nella forza di denunciare ciò che non è giusto.

A moderare l’incontro l’avv. Pasquale Naccarato, che ha accompagnato il dibattito mantenendo vivo il filo del confronto con gli studenti, veri protagonisti della mattinata. Proprio dalle loro domande è emersa una consapevolezza importante: il desiderio di comprendere il mondo degli adulti per diventare, a loro volta, adulti più consapevoli.

Il messaggio che arriva da Castrolibero è netto: la legalità non si trasmette soltanto, si costruisce insieme. E nasce sempre da una relazione.