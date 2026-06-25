L'ingegnere traccia il bilancio di due anni di attività e disegna la geografia delle sedi operative presenti sul territorio provinciale

La foto è datata 30 settembre 2024, e immortala il passaggio di consegne tra l’ex comandante dei Vigili del Fuoco di Cosenza Giampiero Rizzo e il suo successore Roberto Fasano, che - dopo aver prestato servizio per trent’anni in mezza Italia - torna in Calabria, sua terra di origine.

Il territorio di competenza è vasto, l’impegno richiesto - di conseguenza - importante, ma il comandante Roberto Fasano non si lascia scoraggiare: «È un’attività che mi coinvolge molto, più delle sedi dove sono stato in passato. Tuttavia, sono molto contento di mettere l’esperienza maturata in campo professionale e operativo al servizio della mia provincia».

Una delle sfide principali è rappresentata dal raggiungimento del target in massimo venti minuti. Un obiettivo che, in alcune zone della provincia cosentina, non è stato ancora centrato: «Purtroppo arrivare in alcune località del Pollino e in altre zone interne richiede ancora tempi molto più lunghi. Grazie all’apertura di nuove sedi operative, la situazione sta gradualmente migliorando. Mi riferiscono, in particolare, alle sedi di Trebisacce, Acri e Mormanno, paese di cui sono originario».

Lo scorso mese di gennaio – quando il ciclone Harry si è abbattuto sulla Calabria con una violenza inaudita, lasciandosi dietro distruzione e ingenti danni – anche il Comando dei Vigili del Fuoco di Cosenza è stato in prima linea senza soluzione di continuità: «Abbiamo effettuato in tutto circa novecento interventi di salvataggio. Abbiamo prima provveduto a mettere in sicurezza le persone, per poi passare alle attività di verifica di stabilità degli edifici».

Lo scorso dieci giugno, il sottosegretario al ministero dell’Interno con delega ai Vigili del Fuoco Emanuele Prisco ha consegnato nelle mani del comandante Roberto Fasano un encomio solenne, come segno di riconoscenza del Governo per l’impegno profuso a favore delle popolazioni colpite dall’alluvione: «Sinceramente, non me l’aspettavo. Naturalmente, si è trattato di un riconoscimento che ho ritirato a nome di tutti i vigili del fuoco di Cosenza».

La delegazione governativa aveva raggiunto la storica caserma di Viale della Repubblica dopo aver preso parte alla cerimonia di “posa della prima pietra” del nuovo edificio, destinato a ospitare il Comando provinciale, che sorgerà lungo viale Magna Grecia. Investimento stimato: diciassette milioni di euro.

«Dopo settant’anni, sentiamo la necessità di lavorare in una caserma più moderna ed efficiente. Dobbiamo ringraziare il Comune di Cosenza, che ha fornito il lotto di terreno dove sorgerà la struttura».