Situazione meteo e operatività nel comprensorio della Sila, tra neve battuta e impianti funzionanti. Ecco la comunicazione del gestore

Giornata di inverno pieno nel comprensorio di Lorica, dove gli impianti di sci sono parzialmente operativi e le piste risultano in gran parte fruibili. Ferrovie della Calabria, gestore degli impianti, ha diffuso l’aggiornamento ufficiale sulle condizioni meteo, sull’apertura delle piste e sui servizi disponibili.

Dal punto di vista meteorologico, il cielo si presenta coperto, con presenza di nebbia nella parte alta del comprensorio. Una situazione che richiede particolare attenzione, soprattutto nelle zone in quota, ma che non ha impedito l’attivazione di diversi impianti.

Per quanto riguarda gli impianti sci di Lorica, la cabinovia è regolarmente aperta, così come lo skilift. Resta invece chiusa la seggiovia. Le temperature registrate sono di 1 grado a monte e 4 gradi a valle, con neve battuta ma caratterizzata da un’elevata umidità che la rende più pesante.

Sul fronte piste, risultano aperte Inferno 1 e Inferno 2, mentre sono chiuse la pista Rientro e la pista Cavaliere. Nonostante alcune limitazioni, l’offerta sciistica resta comunque valida per gli appassionati che scelgono Lorica per una giornata sulla neve.

Aperti anche diversi servizi collaterali. L’Anello Panoramico delle Vette è accessibile per le escursioni a piedi, mentre i rifugi del comprensorio sono regolarmente operativi. Attivi sia il campo scuola Valle sia il campo scuola Monte, così come l’area Snowfun Monte dedicata alle attività ludiche sulla neve.

Ferrovie della Calabria ricorda l’obbligo di indossare il casco e invita tutti a vivere la montagna in sicurezza, rispettando le indicazioni e le condizioni ambientali. Lorica conferma così il proprio ruolo di riferimento per gli impianti sci in Calabria, anche in una giornata caratterizzata da meteo variabile.