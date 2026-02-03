Una bella giornata di sole, quella odierna, tanto attesa dagli sciatori che aspettavano di trascorrere qualche ora sulle piste di Lorica. E invece, come vi abbiamo raccontato nelle scorse ore, gli impianti di risalita di monte Botte Donato sono fuori servizio a causa di quello che si credeva essere un “banale guasto elettrico”.

C’ha pensato l’amministratore unico di Ferrovie della Calabria, invece, a restituire il quadro preciso della situazione. Intervenuto in collegamento telefonico nel corso della trasmissione Dentro la Notizia andata in onda oggi alle 13.30 sul network LaC, Aristide Vercillo ha raccontato come a causare il black out elettrico sia stata la caduta, dovuta alle ingenti nevicate, di un traliccio Enel.

Sollecitato dalle domande del conduttore Salvatore Bruno, l’amministratore di FdC ha chiarito: «Purtroppo al momento l’energia elettrica non è ancora tornata, e serviranno diversi giorni per riparare il guasto. Siamo al lavoro per reperire al più presto un generatore elettrico attraverso il quale far ripartire almeno l’impianto di risalita. Ma, come potete immaginare, il tutto deve avvenire in una condizione di massima sicurezza».

Davvero una iattura, considerato che, lo scorso fine settimana, tanti sarebbero stati i turisti e gli sciatori pronti a “prendere d’assalto” la località sciistica. Aristide Vercillo conferma: «C’aspettavamo almeno 3mila passaggi giornalieri, e invece la caduta del traliccio ha messo fuori uso l’impianto di risalita. Per giovedì o al massimo venerdì, è previsto l’arrivo di un gruppo elettrogeno grazie al quale sarà possibile far rientrare l’emergenza. Alla luce di quanto accaduto e delle gravi ripercussioni economiche subite, proporrò al presidente della Regione Calabria Occhiuto di inserire in un investimento già previsto anche le risorse per l’acquisto di un gruppo elettrogeno di cui al momento siamo sprovvisti».