Un grave guasto alla rete elettrica ha paralizzato anche oggi gli impianti di risalita del comprensorio sciistico di Lorica, lasciando l’intera area fuori servizio. Ferrovie della Calabria, gestore degli impianti, ha comunicato ufficialmente che il malfunzionamento non dipende da attività interne ma da una causa esterna: la caduta di alberi sulle linee di alimentazione che servono la zona.

Si tratta di un evento improvviso e non prevedibile, che ha interrotto l’erogazione di energia elettrica necessaria al funzionamento di cabinovie e skilift. Il blackout ha reso impossibile garantire l’apertura al pubblico, costringendo centinaia di utenti, molti dei quali già presenti sulla Sila, a rinunciare alla giornata sugli sci.

Ferrovie della Calabria ha reso noto che i tecnici degli enti competenti sono già al lavoro per ripristinare la funzionalità della rete, ma al momento non è stata indicata una tempistica precisa per la riattivazione degli impianti.

L’azienda invita inoltre gli utenti a seguire esclusivamente i canali ufficiali per gli aggiornamenti, evitando di fare affidamento su informazioni non verificate circolate sui social.

La chiusura odierna arriva in una fase di forte affluenza verso il comprensorio sciistico di Lorica, complice la neve recente e le condizioni favorevoli per le attività sportive in quota. Se i lavori di ripristino dovessero protrarsi ancora, il disagio per appassionati, operatori e strutture ricettive potrebbe aumentare ulteriormente.