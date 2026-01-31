Il comprensorio sciistico di Lorica apre la giornata con condizioni meteo incerte ma con una parte degli impianti regolarmente attivi. Il cielo è coperto e le temperature registrano un lieve calo, con –1° a monte e 2° a valle, quadro tipico di fine gennaio che mantiene comunque buone le condizioni della neve sulle piste battute.

Sul fronte degli impianti, la seggiovia resta chiusa, mentre cabinovia e skilift sono pienamente operativi, garantendo l’accesso all’area sciabile principale. Restano fruibili le due piste “Inferno 1” e “Inferno 2”, entrambe aperte e preparate, mentre sono chiuse le piste “Rientro” e “Cavaliere”, ancora non praticabili a causa delle condizioni del manto nevoso.

Sono aperti anche gli anelli e i servizi collaterali, con l’Anello Panoramico delle Vette disponibile per escursionisti e fondisti. Regolarmente in funzione i campi scuola, sia a valle che a monte, offrendo attività dedicate ai principianti e ai più piccoli. Aperti anche i rifugi della zona, mentre l’area SnowFun Monte rimane chiusa.

Ferrovie della Calabria ricorda che l’utilizzo del casco è obbligatorio su tutte le piste e invita gli sciatori alla prudenza, soprattutto nelle ore di maggiore affluenza. Una giornata invernale tipica, dunque, che permette comunque di vivere la montagna e lo sci sul versante silano nonostante qualche limitazione tecnica.