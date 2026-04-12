Maltempo in progressivo peggioramento sull’Italia, con una perturbazione attiva sul Mediterraneo occidentale che si avvicina alla Penisola e porta con sé un quadro sempre più instabile. Secondo l’allerta diffusa dalla Protezione Civile, le condizioni meteo tenderanno a deteriorarsi già dalla serata odierna, a partire dal Nord-Ovest, per poi estendersi nella giornata di domani a gran parte del Centro.

Il focus principale riguarda però il Sud e in particolare la Calabria, dove sono attesi venti in deciso rinforzo. Dal pomeriggio di oggi, infatti, sono previsti venti da forti a burrasca, con la possibilità di raffiche fino a burrasca forte, inizialmente su Sicilia e Calabria e successivamente in estensione a Campania, Basilicata e Puglia.

Una situazione che espone soprattutto le coste calabresi al rischio di mareggiate, specie nei tratti più esposti, con condizioni marine in rapido peggioramento e possibili disagi.

Parallelamente, sul fronte delle precipitazioni, il peggioramento interesserà il Nord-Ovest a partire dalla tarda serata e nella notte, con piogge da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Piemonte e Valle d’Aosta, in estensione alla Lombardia occidentale e all’Emilia-Romagna.

Dalla mattinata di domani il maltempo raggiungerà anche il Centro, coinvolgendo Toscana, Umbria e Lazio. I fenomeni potranno assumere carattere intenso, con rovesci di forte intensità, raffiche di vento, locali grandinate e attività elettrica.

Il quadro complessivo delineato evidenzia dunque una fase di marcata instabilità, con il Sud, e in particolare la Calabria, sotto osservazione per il vento, mentre il resto del Paese dovrà fare i conti con precipitazioni diffuse e temporali anche intensi.