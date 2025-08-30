Piogge intense e raffiche di vento interessano il Tirreno cosentino e le aree interne, con disagi alla circolazione

Come da previsione la coda della perturbazione ha raggiunto la Calabria. Fin dal mattino infatti piogge e temporali stanno interessando il territorio Cosentino Tirrenico dove, con il loro spostamento, raggiungono anche le aree interne, Joniche e il territorio Catanzarese.

Qui si segnalano infatti precipitazioni intense accompagnate da forti raffiche di vento in particolare nelle aree interne dove si registrano anche locali disagi alla circolazione